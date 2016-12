WBFMI 2015, ecco gli appuntamenti per imparare a reagire agli shock del presente

Ad aprire i lavori Ken Robinson, una delle maggiori autorità mondiali in materia di creatività e innovazione nel mondo dell'istruzione e del business. E' impegnato ad avviare una rivoluzione creativa per liberare il potenziale di persone e organizzazioni. Ha collaborato con governi e autorità scolastiche in Europa, Asia e Stati Uniti e nel 2003 è stato insignito del titolo di baronetto dalla regina Elisabetta II per i servizi resi alle materie umanistiche. È autore del bestseller The Element: How Finding Your Passion Changes Everything.



Un'analisi dei tempi rivoluzionari in cui viviamo e del perché creatività e fantasia sono più importanti che mai: è questo il tema principale affrontato da Ken Robinson. Ci insegnerà come iniziare a guardarci in modo diverso e a mettere in dubbio i pregiudizi comuni sulla nostra creatività e a riconsiderare idee antiquate sulla natura dell'intelligenza e su ciò che significa essere intelligenti. Ci insegnerà poi a rivelare le caratteristiche che accomunano le organizzazioni contemporanee più creative. Spiegherà che cosa devono fare i leader per creare una cultura di abitudini che favoriscano creatività e innovazione.