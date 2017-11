Artigiano in Fiera, scendono in campo gli "Azzurri" della cucina

Gli "Azzurri" della cucina debuttano a L'Artigiano in Fiera . Oltre a una ristorazione sempre più di qualità e rappresentativa delle tradizioni culinarie del mondo, l'edizione XXII della rassegna arricchisce infatti la " food experience " proposta con un nuovo spazio dedicato alle migliori ricette del made in Italy, promosso con la collaborazione della Federazione italiana cuochi : Artimondo restaurant .

Accanto agli oltre 40 ristoranti e alle numerose piazze del gusto dedicate alle eccellenze regionali e internazionali, è quindi possibile lanciarsi nel mondo della buona cucina con Artimondo restaurant, nel padiglione 4 della rassegna.



Artimondo restaurant, quando la tradizione culinaria incontra quella dei prodotti artigianali - Il ristorante nasce per mettere a fattor comune due grandi tradizioni. Da un lato, quella culinaria interpretata, per la prima volta in fiera, dalla Nazionale italiana degli chef, dall'altra i prodotti artigianali. Due tradizione che insieme danno vita a un percorso del gusto che tocca alcune delle più importanti tipicità italiane: dal peperone crusco (Basilicata) alla fregola (Sardegna), dal riso (Piemonte) al pane di Altamura (Puglia), dalla farina di ceci (Sicilia) alle olive taggiasche (Liguria), dalla porchetta (Lazio) al lardo di Colonnata (Toscana).



La Nazionale italiana degli Chef - I prodotti naturali, trasformati dalle mani degli artigiani, sono così messi al servizio della migliore testimonianza della cucina nazionale. Quella che, lo scorso ottobre, al "Global chefs challenge" (competizione mondiale di cucina organizzata dalla Worldchefs), a Praga, ha portato alla vittoria i team italiani. Un successo che ha certificato il "pass" per la finale mondiale della manifestazione, in programma nel 2018 a Kuala Lumpur, in Malesia.