Artigiano in Fiera, tutto quello che c'è da sapere

Come arrivare - La rassegna de L'Artigiano in Fiera, che lo scorso anno è stata raggiunta da 1.670.000 visitatori, sarà raggiungibile da tutta Italia. Oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e alle metropolitane milanesi, anche Italo effettuerà, come lo scorso anno, una fermata straordinaria presso la stazione di Milano Rho-Fiera. I collegamenti per L'Artigiano in Fiera



L'Artigiano in Fiera per i bambini - Magica Compagnia accoglierà i piccoli visitatori e le loro famiglie all'ingresso dei padiglioni 5/7. Anche quest'anno il servizio di baby parking permette alle mamme di vivere in tranquillità l'esperienza de L'Artigiano in Fiera, potendo affidare i propri bambini nelle mani di educatori. A disposizione delle neomamme il servizio nursery gratuito.



Pacchetti regalo - I visitatori potranno impacchettare i propri regali con la carta regalo «brandizzata» Artigiano in Fiera grazie ai volontari del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), presenti per la prima volta.



La consegna a domicilio - In fiera, inoltre, è possibile richiedere la consegna dei prodotti a casa, in modo semplice, grazie a un servizio di consegna a pagamento - AF Express - che raggiunge tutta l’Italia.