Torino, no anestesia per malattia rara: gli trapiantano un rene da sveglio

Il 40enne è affetto dalla cosiddetta sindrome di Prune-Belly, che alla malattia cronica renale abbina assenza di muscoli addominali e anomalie delle vie urinarie. A questi aspetti se ne possono poi associare altri, come una malformazione del disegno toracico, nota come pectus excavatum, che può condurre a insufficienza respiratoria. Si tratta di una patologia che colpisce un individuo ogni 35-50mila e riguarda prevalentemente il sesso maschile (97%).



L'intervento è perfettamente riuscito. Il paziente è ora degente presso il reparto di Nefrologia universitaria. Nonostante le malattie rare interessino il 6-8% della popolazione europea, negli ultimi dieci anni presso l'ospedale Molinette di Torino sono state state sottoposte a trapianto di rene circa 250 persone affette da patologie rare non glomerulari. Sempre presso l'istituto è stato realizzato di recente anche il primo trapianto di rene in Italia da donatore dializzato.