Trapianti, via libera alla donazione di organi tra pazienti positivi all'Hiv

"Di fatto anche per il virus Hiv è ora possibile utilizzare pienamente il donatore con patologia, come già avviene per donatore Hcv, ora utilizzabile per altri donatori Hcv", ha spiegato Nanni Costa.



In Italia l'attività di trapianto è concentrata in 42 ospedali. Nel 2017 rispetto al 2015 i trapianti sono cresciuti del 20% e si è registrato un aumento del 20-30% dei donatori a cuore fermo. "Abbiamo un buon livello di donazioni pediatriche per le quali i tempi di attesa, soprattutto per il fegato, sono inferiori grazie allo split, abbiamo poi introdotto nuovi criteri per una autorizzazione specificatamente pediatrica", ha affermato ancora il direttore del Centro nazionale trapianti.