Sla, italiani scoprono una proteina che "predice" l'aggravarsi della malattia

Lo studio è stato condotto dal centro clinico NeMO in collaborazione con l'Ospedale Molinette di Torino. L'attenzione dei ricercatori si è focalizzata sulle proprietà della proteina C-reattiva.



"Questa proteina - spiegano gli scienziati - è normalmente prodotta dal fegato e dal grasso corporeo. Nella fase più acuta di alcune patologie, nei processi infiammatori e dopo gli interventi chirurgici è prodotta in misura superiore al normale, raggiungendo così una maggiore concentrazione nel sangue".



Il legame con lo stress - "In generale - aggiungono i ricercatori - l'aumento di questa sostanza nel sangue è associato a situazioni in cui l'organismo è sottoposto a forti stress". Lo studio ha individuato una relazione tra alte concentrazioni di proteina C-reattiva, il conseguente forte processo infiammatorio in corso nell'organismo e l'aggressività della Sla nei diversi pazienti. I dati hanno inoltre confermato che "ad alti livelli di questa proteina corrisponde un quadro clinico del paziente più grave, e che la sopravvivenza alla malattia in questi pazienti era più breve".



Verso nuove terapie - "Capire il ruolo dell'infiammazione nella progressione della malattia - ha detto Christian Lunetta, neurologo e primo autore dello studio - sarà fondamentale per i ricercatori che stanno lavorando a possibili terapie per il trattamento della Sla, perché proprio la modulazione dei suoi processi neuroinfiammatori potrà diventare una strategia terapeutica interessante da sviluppare". "E' importante però ricordare - ha aggiunto - che si tratta ancora di una ricerca e non di una terapia disponibile nell'attività clinica quotidiana, passo per il quale potrebbero essere necessari alcuni anni".