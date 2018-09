Sanità, cure di scarsa qualità uccidono più della mancanza di cure

I risultati sono stati ottenuti dalla Lancet Global Health Commission, un progetto che riunisce 30 accademici ed esperti, provenienti da 18 Paesi, che hanno esaminato come misurare e migliorare la qualità del sistema sanitario in tutto il mondo.



La vasta epidemia di cure di bassa qualità, che si verifica soprattutto negli Stati a medio e basso reddito, è responsabile dell'84% delle morti cardiovascolari, della metà delle malattie che colpiscono le donne durante o dopo il parto e dell'61% di quelle che colpiscono i neonati. in particolare, circa un milione di morti per malattie neonatali si è verificato in bimbi che hanno usufruito di un sistema sanitario ma hanno ricevuto scarsa cura, come ad esempio in seguito a una gestione sbagliata di diarrea o tubercolosi.



Andando a considerare Paese per Paese si osserva, ad esempio, che in India 1,6 milioni di morti all'anno sono dovute a un'assistenza sanitaria di scarsa qualità e 838mila a causa dell'accesso insufficiente alle cure. "La qualità dell'assistenza non è un dato di fatto. Ci vuole visione, pianificazione, investimento, compassione, esecuzione meticolosa e monitoraggio rigoroso anche della più piccola e remota clinica", ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell'Oms.