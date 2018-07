Oms: "Assunto male fino a un farmaco su due, 195mila morti nell'Ue ogni anno"

In Europa gran parte dei farmaci prescritti ( dal 30% al 50% ) non viene assunta come dovrebbe, provocando la morte di 194.500 persone ogni anno. E' quanto sostiene l'Organizzazione mondiale della sanità, sottolineando che il costo degli errori nell'assunzione di medicinali ammonta a 125 miliardi di euro l'anno . I farmaci vengono dimenticati, saltati, confusi o assunti in dosi inferiori o eccessive rispetto alle indicazioni del medico.

A fronte di un problema che riguarda soprattutto malati cronici e che assumono più medicinali, da parte delle Regioni c'è ancora poca informazione e pochi strumenti di supporto al paziente. A denunciarlo è un'analisi sull'aderenza terapeutica realizzata da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, presentata a Roma.



Compresenza di più malattie croniche, frustrazione nel non percepire benefici dalle cure, scarsa comprensione sulla terapia da seguire: sono questi i motivi che spingono il paziente a non assumere correttamente i medicinali. "Ed è su questi punti che si può migliorare", hanno osservato gli esperti.



Per migliorare l'aderenza, 13 Regioni puntano di più sui medici di famiglia. Seguono specialisti, farmacisti e infermieri. Nessuna Regione ritiene prioritario puntare sul care-giver familiare e professionale (come le badanti) e solo Friuli-Venezia Giulia, Molise e Provincia di Trento stanno investendo anche sul ruolo delle associazioni di pazienti.