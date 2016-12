Con future mamme fumatricibebè rischiano malattie del cuore

13:22 - Fumare durante la gravidanza può provocare malattie cardiache congenite ai bebè. Lo rivela una ricerca presentata ad un congresso di pediatria a Vancouver, secondo cui le sigarette durante il primo trimestre di gravidanza aumenterebbero fino al 70% il rischio di patologie congenite al cuore dei bambini. I ricercatori di Seattle hanno analizzato 14 mila casi di bambini nati con difetti cardiaci far il 1989 e il 2011.

La ricerca - Al Seattle Childern's hospital hanno analizzato i certificati di nascita e le cartelle cliniche degli ospedali dello Stato di Washington di oltre 14 mila bambini nati con difetti cardiaci far il 1989 e il 2011, confrontandoli con oltre 62 mila nati sani. Dai certificati è stato anche possibile desumere se le madri fumassero durante il primo trimestre d'attesa e quanto.



L'allarme - "I nati da mamme fumatrici avevano dal 50 al 70% di rischio in più di avere difetti alle valvole cardiache e ai vasi che trasportano il sangue ai polmoni, e circa il 20% di rischio in più di avere difetti al setto atriale, cioè la presenza di fori nella parete che separa le due camere del cuore, anomalie che richiedono interventi invasivi per correggerle - spiegano gli autori in una nota dell'ospedale.



"Più si fuma e più si rischia e le donne fumatrici che hanno superato i 35 anni di età corrono rischi ancora maggiori - sottolinea Patrick Sullivan, che ha diretto lo studio. Dallo studio risulta anche che circa il 10 per cento delle future mamme continua a fumare nei primi mesi d'attesa e gli scienziati stimano che il fumo sia responsabile dall'1 al 2 per cento di tutti i difetti cardiaci dei bebè".