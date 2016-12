6 maggio 2014 Una crema di bellezza dalle mummie

In Irlanda la torba che ringiovanisce la pelle Il fiume Shannon contiene un fango che ha preservato perfettamente alcuni corpi umani per vent'anni. Studiosi ne hanno studiato le caratteristiche anti age

13:29 - Nel bacino centrale del fiume Shannon, in Irlanda, sono stati ritrovati alcuni corpi umani, che giacevano lì da ormai vent'anni. Questi cadaveri si sono preservati perfettamente, tanto da indurre dei ricercatori ad uno studio approfondito. A conservare le mummie è stata la torba del fiume, un fango con capacità rigeneranti miracolose. Ora da questo composto sta nascendo una crema di bellezza per ringiovanire la pelle.