11:58 - L'Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, ha lanciato un video per insegnare ai più piccoli a lavarsi le mani in modo corretto in occasione della "Giornata mondiale dell'igiene delle mani" del 5 maggio. Perché uno degli strumenti più potenti contro le infezioni è l'igiene e gesti semplici e quotidiani possono mettere a riparo dalle malattie.

Istruzioni in musica - Immagini e suoni spiegano cosa fare attraverso una serie di semplici istruzioni. Humanitas spiega: "La Giornata è un'occasione per riflettere sull'importanza di un gesto che è un'abitudine quotidiana di vitale importanza, soprattutto in ospedale. Sono state approntate speciali black box per rivelare l'igiene delle mani grazie a una soluzione idroalcolica fluorescente".



Igiene fondamentale in ospedale - Tra l'altro, le mani del personale sanitario sono il veicolo più frequentemente implicato nella trasmissione di microrganismi patogeni in ambito assistenziale, perciò l'igiene delle mani è la misura più efficace per ridurre le infezioni correlate all'assistenza sanitaria e aumentare quindi la sicurezza dei pazienti.



Matteo Moro, responsabile Risk management dell'Humanitas, sottolinea: "Non ci sono scuse. Come afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità, la corretta igiene delle mani è segno di competenza, professionalità e rispetto e deve divenire parte integrante dell'attività di ogni singolo operatore sanitario".