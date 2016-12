No Hay Problema, energia in musica

02:48 - Percussionista, bassista e un mezzosoprano. Metteteli tutti e tre insieme e tra energia e carica musicale avrete i No Hay Problema, ossia Lucia, Marco e Irene. "Per un concerto il pianista non poteva esserci, - spiega così il trio com'è nato - non avevamo un sostituto, non potevamo cancellare la serata. Terrorizzati ma con sorrisi timidi e sudaticci abbiamo suonato lo stesso in tre. Ha funzionato e non ci siamo più fermati".

Come mai avete scelto come nome No Hay Problema?

Un Classico. All'inizio di ogni concerto di una vecchia formazione Irene ed Marco suonavano “No Hay Problema”, uno standard latin jazz riscoperto grazie alla cover dei Pink Martini. Sai quanti gruppi jazz si chiamano "All of Me"? è la prima canzone (facile) del Real Book! Pian piano un nome scelto casualmente è diventato il nostro mantra e un portafortuna.



Com'è nato il singolo Il Bolero sul Sofà?

Lucia ha letto il suo testo e ha detto che doveva essere romantico, come un tango. "Come così?" ha detto Marco mentre calpestava il povero Astor Piazzolla (che è morto di nuovo dopo aver pianto sangue). Irene ha interpretato le idee del testo costruendo la melodia sugli accordi e il ritmo del cajon. In meno di tre ore, seduti sui sofà di casa Faldetta il Bolero è nato! E' una semplice storia d’amore, interpretata in chiave ironica.



Le canzoni del vostro disco come si sono evolute?

Abbiamo dato ritmo e note ad esperienze e sogni. Abbiamo cercato di scrivere con ironia e allegria. E’ un disco a cui abbiamo cambiato i pannolini, sentito cambiare la voce e osservato mentre muoveva i primi passi nel mondo. Un po’ increduli come tre mammi. Ci piace anche collaborare con altri artisti. Abbiamo utilizzato ad esempio due testi di nostri amici. Quando abbiamo sentito cantare le nostre canzoni da sconosciuti per la prima volta, abbiamo capito che volevamo farne tante altre.



Quali sono i vostri artisti di riferimento anche della scena internazionale?

Lucia è affetta da bulimia musicale, oscillando tra El Pube di Elio e le storie tese e Jerry Lee Lewis. Irene fa la snob mentre ascolta Demetrio Stratos e studia Aaron Copland con la sua pianista. In questo momento Marco ascolta Antonín Dvořák e ha ricominciato ad ascoltare il buon vecchio Pino Palladino. Chi cura l'immagine di Miley Cyrus è un genio. Lucia e Irene si chiedono se funzionerebbe filmare Marco con una maglietta wife-beater bagnata mentre balla lascivo in mutande?



Vi piacerebbe partecipare a Sanremo?

Sì ma solo se lo presenta Paola Cortellesi!