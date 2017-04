Terrorismo, Minniti: controlli rigorosi ma non sarà una Pasqua blindata

"Affronteremo la Pasqua con un rigoroso controllo del territorio ma senza limitare nemmeno per un attimo la libertà dei cittadini di godere dei giorni di festa". Queste le parole ministro dell'Interno Marco Minniti , alla cerimonia per i 165 anni della polizia di Stato. "Siamo - ha spiegato Minniti - un Paese estroverso, aperto, non saremo mai una fortezza Bastiani che aspetta chiusa il nemico. Non c'è luogo più controllato di un luogo vissuto".

"Gli ultimi sono stati sette giorni terribili: San Pietroburgo, Stoccolma, Egitto. Una forza cieca e irrazionale si muove contro i principi fondamentali dell' umanità", ha ricordato Minniti. "Quando si arriva a rubare un camion e pochi minuti dopo ci si scaglia contro un centro commerciale, si capisce che la nuova minaccia terroristica è a prevedibilità zero. Non abbiamo mai affrontato una minaccia con queste caratteristiche: le forze di polizia devono prevedere l'imprevedibile, è una sfida al limite".



Minniti ha poi ribadito che resta fondamentale la "cooperazione strategica", in chiave preventiva, con il "tessuto connettivo della nostra società" cercando di coniugare sicurezza e libertà dei cittadini. Questo nella consapevolezza che, comunque, il "sistema-Paese della sicurezza" ha funzionato nel corso degli anni anche per l'imprescindibile contributo fornito dalle forze di polizia e dal coordinamento che si è sviluppato tra di esse. Minniti ha, infine, ricordato che anche il 2017 "sarà un anno di grandi appuntamenti come quello di maggio con il G7".