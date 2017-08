Stupri Rimini, Boldrini: "Dibattito agghiacciante, hanno toccato il fondo"

"Trovo agghiacciante il livello del dibattito di questi giorni" sul caso degli stupri commessi a Rimini. Lo ha detto il presidente della Camera, Laura Boldrini, rispondendo a chi l'ha accusata di essere rimasta in silenzio di fronte alla vicenda. "Sono polemiche deprecabili, di chi mira solo ad avvelenare il clima. La mia condanna è ovviamente incondizionata e chi dubita del mio impegno in questo ambito è sicuramente in malafede", ha aggiunto.