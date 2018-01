Elezioni, Silvio Berlusconi a Bruxelles: "Rispetteremo la regola 3% del deficit"

"Dobbiamo guardare con favore a quello che è accaduto domenica in Germania, che va verso la sicurezza di avere un governo e questo comporterà anche per Angela Merkel la possibilità di essere ancora autorevole in Europa. Io con la signora Merkel ho sempre avuto degli eccellenti rapporti di stima ed interesse reciproco", ha sottolineato il leader di Forza Italia. "Qualcuno ha cercato di mettere zizzania ma aldilà di questo i nostri rapporti sono stati sempre positivi e la signora Merkel ci sostiene con determinazione nella nostra campagna elettorale", ha proseguito.