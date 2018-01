19 gennaio 2018 11:42 Berlusconi: "Nel programma flat tax al 23% per famiglie e imprese" | "Toglieremo lʼappello per gli assolti" Il leader di Forza Italia è sicuro del risultato elettorale: "La maggioranza sarà del Centrodestra"

"Io ho studiato molto la flat tax: questa imposta la volevamo già introdurre nel 1994. Ho visto che a Hong Kong ad esempio ha avuto un successo straordinario". Lo dice Silvio Berlusconi, intervistato da "Mattino 5". "Partiremo con l'imposta più bassa al 23%, ma c'è la volontà di ridurla, e sarà uguale per famiglie e imprese". "Per me rispettare le promesse è la prima moralità della politica", ha aggiunto il leader di Forza Italia.

"Via l'appello per chi è assolto" - Nel programma del centrodestra, "non c'è soltanto questa rivoluzione fiscale molto conveniente ma ci sarà anche il fatto che se per esempio un cittadino italiano imputato viene dichiarato innocente, i pm non possono più richiamarlo in appello, rovinandogli definitivamente la vita". Dice ancora Silvio Berlusconi a Mattino 5. "Vi sarà poi un cambiamento nella Costituzione - ha concluso - che non consentirà il cambio di partito fra i parlamentari".