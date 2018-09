Ponte Genova, Toti a Toninelli: "Dignità fa rima con verità"

La questione del Terzo Valico - Toti ha poi parlato della questione del Terzo Valico, domandando a Toninelli: "Perché il decreto Genova non contiene i fondi per il Terzo Valico ferroviario? Anzi, perché sono bloccati anche fondi già stanziati? I liguri vogliono quell'opera così come la vogliono tutte le imprese del nord-ovest. Caro ministro, come si permette di metterla in discussione?".



Il governatore ligure ha poi chiesto "chi pagherà la Gronda di Ponente? Quel cantiere avrebbe dovuto partire nei primi 3 mesi del 2019 quindi tra 120 giorni da oggi. Stiamo aspettando il suo impegno affinché i tempi vengano rispettati.



"Decreto a rischio burocrazia" - "Diciamo la verità - ha proseguito Giovanni Toti - il decreto non mette per nulla al sicuro da ricorsi e lentezze burocratiche. Anzi, proprio per come è scritto li temiamo tantissimo". Le parole si riferiscono a una dichiarazione del ministro dei Trasporti: "Nel decreto in vigore ci sono soprattutto tante misure concrete per la città, per i suoi abitanti, per le imprese e per il porto. Misure che rafforzeremo ulteriormente in Parlamento".



"E' la prima volta nella storia che invece di far riparare il danno a chi lo ha fatto si prevedono addirittura 300 milioni dei contribuenti per anticipare i soldi necessari", ha sottolineato ancora Toti. "Troviamo soldi veri per il Porto. Si parlava di 100 milioni all'anno, ne sono previsti 15. Troviamo i soldi per l'autotrasporto, previsti solo per gli ultimi tre mesi di quest'anno. Troviamo i soldi per le imprese e per gli sfollati".