La gioventù di Silvio Berlusconi

"Ci imbarcavamo d’estate, per portare a casa qualche soldo -ha raccontato lo stesso Berlusconi -. Di mattina facevo i giochi sul ponte, di pomeriggio la guida turistica anche in città che non avevo mai visitato in vita mia; di sera prima cantavo nell'orchestra jazz, poi di notte, da solista voce e chitarra".