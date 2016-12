Salvini: "Hanno dovuto fare un'ammucchiata per fermare FN"

Salvini e Meloni contro l'ammucchiata - Solo questa mattina Matteo Salvini marcava la differenza tra la Lega e il Front National, adottando uno slogan caro, di questi tempi, soprattutto a Silvio Berlusconi: "Uniti si vince". E in serata il clamoroso stop della cavalcata di Marine Le Pen risuona con fragore in tutto il centrodestra italiano rimarcando, a 7 mesi dalle amministrative, la necessità di una coalizione che comprenda anche l'elettorato più moderato.



Diversa l'interpretazione di Matteo Salvini, che ringrazia Le Pen è attacca: "Hanno dovuto fare un'ammucchiata, tutti insieme, sinistra e finta destra contro Le Pen. Ma la riscossa non si ferma". E sulla stessa scia si pone Giorgia Meloni che parla di "inciucio e compromessi che hanno prevalso sugli interessi del popolo".



L'esultanza di Sel e Pd - "L'estrema destra perde in Francia ai ballottaggi. E' un' ottima notizia. Ma per batterla davvero bisogna rimuovere le cause che l'hanno generata", commenta sul fronte opposto il capogruppo di SeI Arturo Scotto, mentre nel Pd tra i primi a commentare il voto francese è il sottosegretario Silvia Velo, che twitta: "Ciao Salvini, saluti dalla Francia". Lorenzo Guerini aggiunge: "Un segnale importante per l'Europa: i francesi dicono no alle scorciatoie populiste. E per l'Italia una lezione a chi dice che il ballottaggio previsto nell'Italicum non funziona: questo vote li smentisce in maniera evidente



Berlusconi: "Solo uniti si vince" - Nel centrodestra, al di là del sussulto d'orgoglio di Salvini, l'esito risuona fragoroso in particolare ad Arcore, da dove Silvio Berlusconi si è collegato con il Congresso dei Popolari per L'Italia di Mauro Mauro ribadendo come solo "unito" il centrodestra potrà tornare alla ribalta. Ed è probabile che il leader di FI userà proprio questo concetto nel difficile tavolo sulle candidature alle Comunali, che la settimana prossima, forse martedi', potrebbe vedere un incontro tra l'ex premier, Salvini e Giorgia Meloni.



La riunione, spiegano da Arcore, non sarà decisiva ma di certo sarà importante per fare un punto su tutte le città, a partire da Milano, dove la tensione tra i lombardi Berlusconi e Salvini è di certo maggiore.



La "lezione francese" (così la chiama su Twitter Paolo Romani, mentre Deborah Bergamini parla di "sconfitta della sinistra e del populismo solitario") influirà sul tavolo del centrodestra. Un centrodestra che Berlusconi è più che mai deciso a rilanciare per "evitare all'Italia una scelta da incubo al ballottaggio", quella tra "la prepotenza e il nulla di Renzi e la follia e incapacità di Grillo".