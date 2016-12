Ricorso bocciato, Bassolino accusa Pd Guerino: primarie valide,alt polemiche

Alla decisione di bocciare il ricorso si è arrivati dopo una riunione durata tre ore. Il comitato organizzatore, presieduto da Giovanni Iacone, ha respinto la richiesta con 8 voti su 9. Gli episodi della consegna di soldi ai seggi sono "casi isolati, dobbiamo salvaguardare il voto di oltre trentamila napoletani", ha detto Iacone. Alla votazione non hanno preso parte i rappresentanti bassoliniani e quelli socialuisti di "Area riformista", i quali avevano abbandonato la riunione.



Bassolino: "Il Pd offende Napoli, presenterò appello" - Dura la reazione da parte di Antonio Bassolino, che ha dichiarato: "Invece di riflettere e discutere, il Pd chiude gli occhi. E' un colpo di spugna che offende le primarie e la città". Bassolino intenterà un nuovo ricorso e pensa di presentarsi con una lista separata. Ha 48 ore di tempo dalla proclamazione ufficiale della vittoria di Valeria Valente per proporre un nuovo appello che questa volta, però, non potrà essere sui risultati di singoli seggi ma contro l'intero svolgimento delle primarie.



Valente proclamata vincitrice - Iacone ha poi annunciato che Valeria Valente sarà la "candidata della coalizione di centrosinistra" alla carica di sindaco della città di Napoli. "Abbiamo verificato i verbali e abbiamo ufficialmente proclamato Valeria Valente quale vincitrice delle consultazioni", ha dichiarato il presidente della commissione per le primarie.



Guerini: "Il risultato è valido, basta polemiche" - Interpellato alla Camera, il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini dice: "Alcuni episodi avvenuti a Napoli non vanno sottovalutati e hanno la nostra attenzione più alta ma non inficiano la validità delle primarie". E aggiunge: "Si è pronunciato il comitato dei garanti della coalizione e ha rigettato il ricorso confermando il risultato. Si parte da qui per una campagna elettorale dentro la città, parlando di idee e futuro. Aprire polemiche solo interne rischia di affievolire la forza del nostro impegno per vincere le elezioni".



Bersani: "Grave l'intervento dei vertici" - Sulla vicenda è intervenuto anche Pier Luigi Bersani, il quale ha criticato le prese di posizione da parte dei vertici dem contro il ricorso dell'ex governatore partenopeo. "E' irrituale che ci siano stati pronunciamenti di esponenti dell'esecutivo del partito prima della commissione di garanzia", ha dichiarato. "A prescindere dagli esiti - ha aggiunto - non ci dovrebbero essere queste sgrammaticature e bisogna entrare nel merito perché c'è un problema politico gravissimo: il disagio dei nostri elettori".



Moglie Bassolino: "Per mio marito vittoria morale" - "Le primarie di Napoli? Sicuramente la vittoria di mio marito Antonio Bassolino è stata una vittoria morale: era fuori dalla politica attiva da anni, non aveva una struttura organizzativa e le forze che ha avuto intorno si sono proposte spontaneamente". Così Anna Maria Carloni, deputata Pd e moglie di Antonio Bassolino. "In questo modo arrivare al risultato che ha raggiunto è una grande vittoria personale ma anche di qualità della politica", ha aggiunto.



Grillo: "Brogli regolari" - "Il Pd respinge il ricorso di Bassolino. I brogli e la compravendita di voti sono avvenuti regolarmente". Lo ha scritto su Twitter il leader del M5S Beppe Grillo.