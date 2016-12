Primarie Napoli, bufera sul Pd: soldi per convincere i cittadini ad andare a votare

Nel video girato da fanpage.it, tra le persone che distribuiscono le monete si riconosce anche Antonio Borriello, consigliere comunale del Pd ed ex bassoliniano di ferro, tanto che, da consigliere comunale, celebrò il matrimonio tra l'ex governatore e la senatrice Annamaria Carloni.



Borriello in queste primarie ha firmato la candidatura di Bassolino per poi cambiare idea, sostenendo la Valente e nella sua zona d'elezione, San Giovanni a Teduccio, dove la candidata ha vinto nettamente, surclassando Bassolino. "L'ho fatto - commenta Borriello - per non essere scortese come partito. Faceva freddo, erano venuti lì, non avevano l'euro e così gliel'ho dato io, ma l'ho fatto davanti a tutti, mica di nascosto".



Pd Napoli: "Episodi isolati da condannare" - E sul video arriva anche il commento del segretario del Pd di Napoli, Venanzio Carpentieri: "Credo si sia trattato di episodi da condannare senza mezzi termini ma isolati e che non hanno influito sulla regolarità complessiva del voto".



Valente: "Vicenda da chiarire" - "Si faccia chiarezza su qualche episodio, ma non ci buttate addosso la croce della solita Napoli torbida, perché sarebbe un po' infame - ha commentato Valeria Valente, intervistata da "Il Mattino"-. Oltre trentamila persone hanno votato in un clima di ordine e calma. Sarebbe una schifezza partire da questo".