Renzi: rispetto le sentenze, ma non le veline che violano il segreto istruttorio

"Rispetto sentenze, non veline che violano segreto istruttorio" - Renzi ha poi parlato delle ultime inchieste. "Io sono per la giustizia, non sono per i giustizialisti; rispetto le sentenze dei giudici non le veline che violano il segreto istruttorio: quando diciamo che bisogna arrivare a sentenza non accusiamo la magistratura ma stiamo rispettando la Costituzione italiana su cui abbiamo giurato. Un avviso di garanzia - ha ricordato - è stato per 20 anni una sentenza definitiva, vite di persone per bene sono state distrutte. Ora basta: l'avviso di garanzia non è mai una condanna".



"Giudici parlino con sentenze, fare presto" - "I giudici devono parlare con le sentenze e noi li incoraggiamo ma le sentenze devono arrivare presto perché noi vogliamo sapere chi è il responsabile, il colpevole, chi ruba". Così il premier riferendosi all'inchiesta di Potenza.



"Caso Potenza non è chiuso, aspettiamo le sentenze" - "La vicenda di Potenza non è chiusa: ci auguriamo che i magistrati di Potenza siano messi in condizione velocemente di concludere le indagini". "Ce lo auguriamo - ha aggiunto - prima che per gli indagati perché ci sono 400 persone in cassa integrazione, i dipendenti dell'Eni di Viggiano. I giudici devono parlare con le sentenze e noi li incoraggeremo, ma le sentenze devono arrivare presto perché vogliamo sapere chi è responsabile, chi è colpevole, chi ruba".