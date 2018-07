Renzi: "Gli attacchi razzisti sono una emergenza, chi sta al governo non lo neghi" | Salvini: "E' una sciocchezza"

Salvini: "Emergenza razzismo? Sciocchezze" - A rispondere all'ex premier è intervenuto Matteo Salvini che, condannando l'aggressione subita dall'atleta, specifica: "Emergenza razzismo in Italia? Non diciamo sciocchezze, ricordo che solo negli ultimi tre giorni, nel silenzio generale, la Polizia ha arrestato 95 immigrati, mentre altri 414 sono stati denunciati".



Appendino: "Individuare i responsabili" - Il sindaco di Torino Chiara Appendino si augura "che gli inquirenti individuino al più presto i responsabili e capiscano se dietro l'aggressione vi siano moventi che la renderebbero, se possibile, ancora più grave. Auguro a Daisy una pronta guarigione".



Il sindaco di Moncalieri: "Sei una di noi" - Anche il primo cittadino di Moncalieri, Paolo Montagna, esprime la sua solidarietà all'atleta, dicendo: "Sei una di noi e ogni giorno ci rendi orgogliosi per la ragazza che sei e per quello che fai. Insieme isoleremo i colpevoli, chi minimizza o chi li giustifica. Questa città ha sempre rifiutato la violenza, il razzismo e gli episodi di intolleranza".



M5s: "Atto indegno, ferma condanna" - "L'aggressione dell'atleta azzurra Daisy Osakue è un atto indegno che condanniamo con fermezza, chi lo ha compiuto deve provare vergogna di fronte a tutto il nostro Paese. L'Italia rifiuta, si indigna e punisce questi gesti inqualificabili. Vogliamo che questa persona, che ha lanciato un uovo contro una donna per strada, venga individuata e punita quanto prima. Gli inquirenti ci diranno qual è il movente, ma in ogni caso un fatto del genere non deve succedere. Mai. Alla nostra campionessa Daisy tutta la solidarietà e la vicinanza del M5s". Lo affermano in una nota i capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva.



Delrio-Fiano: "Governo riferisca in Parlamento" - "La vile aggressione a Daisy Osakue è grave e inaccettabile. Se confermata dalle indagini, si tratterà solo dell`ultimo di una serie di episodi di stampo razzista che si stanno verificando nel nostro Paese in modo preoccupante, a cui si sono aggiunti altri fatti, altrettanto gravi, di cittadini che pensano di ergersi a giudici e poliziotti trasformando l'Italia in una sorta di far west. Nel manifestare la solidarietà e la vicinanza della nostra comunità a tutte le vittime di queste aggressioni, e nell'attesa come sempre che sia la magistratura a chiarire ogni aspetto, chiediamo che il governo venga urgentemente in Aula a riferire". Lo affermano il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, e il responsabile del dipartimento sicurezza del Pd,Emanuele Fiano.



Martina: "A settembre grande manifestazione contro il razzismo" - "Faccio appello perché tutte le realtà civiche, democratiche, associative si uniscano e rispondano a questo clima d'odio razzista, serve una grande mobilitazione, una manifestazione a settembre". E' l'annuncio del segretario Pd, Maurizio Martina. "La manifestazione - sottolinea - servirà per dire forte e chiaro che l'Italia non cede al ricatto di questa clima di razzismo e odio ma reagisce. Guai a noi se non vedessimo il rischio che stiamo correndo".



Più Europa: "Salvini legittima il razzismo" - "Daisy Osakue, 22 anni, nazionale italiana di atletica leggera di origine nigeriana, è stata aggredita stanotte a Moncalieri. E' il negazionismo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a legittimare e giustificare politicamente questi atti di razzismo ormai quotidiani. Un razzismo che ovviamente non fa distinzione tra regolari e irregolari, tra cittadini italiani e stranieri. Un razzismo che ormai si manifesta sempre più spesso con le mani e con le armi e sempre meno solo con le parole". E' quanto si legge sulla pagina Facebook di Più Europa.



Casellati: "Ennesimo episodio vile, fare chiarezza" - "Sono vicina con affetto a Daisy Osakue, l'atleta della nazionale italiana di origine nigeriana, vittima di un'aggressione a Moncalieri. L'ennesimo episodio vile, che denota anche inciviltà e ignoranza. Sono certa che le forze dell'ordine sapranno presto individuare gli autori e fare piena chiarezza su ogni aspetto della vicenda. La violenza va sempre condannata, a maggior ragione quando potrebbe avere odiose motivazioni razziali. Auguro a Daisy, primatista italiana under 23 del lancio del disco, che onora il nostro Paese negli scenari internazionali, di ristabilirsi prontamente e di dimenticare presto questa brutta esperienza". Così in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.