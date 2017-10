Regionali Sicilia, Di Maio ai rivali: "Fate una sola lista"

Luigi Di Maio propone ai rivali del Movimento 5 stelle in Sicilia di correre alle regionali con una lista sola. "Correte ad armi pari con noi - suggerisce in un intervento nel suo tour elettorale per l'isola con il candidato pentastellato Giancarlo Cancelleri -: presentate un'unica lista e non 400 candiati. Vediamo quanto valete correndo ad armi pari invece di fare grandi ammucchiate".