Rai, salta il tetto dei 240mila euro: arrivano i superstipendi per le star

Salta il tetto dei 240mila euro degli stipendi alla Rai . Il Cda di Saxa Rubra, riunitosi per la prima volta con il nuovo dg Mario Orfeo, approva infatti il "Piano per la remunerazione dei contratti con prestazioni di natura artistica". I criteri del documento servono a definire "prestazioni per cui sia possibile il superamento del limite retributivo dei 240mila euro". Per ogni deroga al tetto, si precisa, "dovrà essere fornita adeguata motivazione".

Orfeo: "Piano tutela il valore dei professionisti dell'azienda" - Il dg Rai ha espresso grande soddisfazione per la soluzione trovata in consiglio di amministrazione. Il piano "consente alla Rai di avere ancora delle eccellenze e di conservare il valore di grandi professionisti che si sono formati con la Rai e nella Rai" e nello stesso tempo "si è riusciti ad andare incontro alle indicazioni del governo sul contenimento dei costi delle prestazioni artistiche".



Brunetta: da cda Rai scelta contra legem, rischia danno erariale - "Prendiamo atto che il Consiglio di amministrazione della Rai, il nuovo direttore generale, Mario Orfeo, e la presidente Monica Maggioni, non rispettano la legge in merito all'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di adottare il tetto di 240mila euro annui per i propri dipendenti e collaboratori, comprese star e giornalisti". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "La decisione assunta oggi - prosegue - non ci convince, crea un pericoloso precedente e bypassa una norma chiara e di facile applicazione, la legge n. 198 del 2016. Sarebbe stato indispensabile un intervento del governo, magari su richiesta del Cda di Viale Mazzini e magari con un decreto, per superare la legislazione vigente. Non è stata perseguita questa strada di trasparenza e di rispetto nei confronti dei cittadini che pagano il canone. Così si agisce 'contra legem', contro il Parlamento, e i membri del Cda Rai si assumono una grave responsabilità, correndo il serio rischio di incorrere in denunce alla Corte dei Conti per danno erariale".



M5s: "Salta il tetto dei compensi, notizie desolanti" - Anche il M5s insorge. "Notizie desolanti - dicono i parlamentari pentastellati in commissione Vigilanza - . Se questo è il nuovo corso Rai è la negazione dei valori di quello che dovrebbe essere servizio pubblico".