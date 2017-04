Rai, lettera del Mise: "Artisti esclusi dal tetto degli stipendi"

Secono il ministero, l'azienda è tenuta inoltre a precisare i meccanismi per la determinazione delle retribuzioni, anche in relazione agli obiettivi del piano editoriali. Spetta alla concessionaria quindi valutare i singoli casi esentati dal tetto ed viene definita "necessaria" una sollecita determinazione dei criteri.



Il testo completo della lettera - Ecco di seguito il testo della lettera firmata dal sottosegretario al ministero per lo Sviluppo Economico Antonello Giacomelli e inviata alla Rai.



"A fronte della vostra richiesta di 'una interpretazione puntuale' della norma - si legge - il governo si è tempestivamente attivato, richiedendo in proposito l'autorevole intervento dell'Avvocatura dello Stato. Il parere reso dall'Avvocatura, qui allegato, conferma la piena legittimità della tesi che non include, nel perimetro di applicazione del limite i contratti caratterizzati da prestazioni di natura artistica.



Detto quindi che il parere dell'Avvocatura risolve il tema da voi sollevato, preme ribadire ancora una volta che questo non esonera gli organi di Rai dal dovere, richiamato anche dalle norme della legge 220/2015, di individuare, in un organico piano, criteri e parametri per la corretta e chiara individuazione dei 'contratti con prestazioni di natura artistica', dei meccanismi di determinazione della loro retribuzione e del loro valore in relazione agli obiettivi del piano editoriale. La stessa Avvocatura, infatti, in conclusione del parere, sottolinea che 'si intende che nei casi concreti spetterà ai competenti organi gestionali della Concessionaria valutare, nella propria autonoma responsabilità, se la prestazione abbia effettivamente natura artistica'.



Appare quindi necessaria, considerato anche il tempo trascorso, la sollecita definizione ed approvazione di organici criteri indispensabili sia per indirizzare i processi di gestione in un contesto strategico che per rispondere alla diffusa esigenza di render chiaro il senso ed il valore delle singole scelte.



Insieme al piano industriale, al piano editoriale, agli indirizzi per la politica finanziaria e per quella del personale, questo piano concorrerà a formare il "quadro di piani e direttive" a cui secondo l'ordinamento la gestione deve far riferimento nella propria azione".