Rai, Carlo Verdelli si dimette: "Il Cda ha bocciato il mio piano editoriale"

"Chi lo propone - prosegue - non può che prendere atto che non gode più della fiducia dei vertici e rassegnare le sue dimissioni. Non ci può essere un direttore che non ha la fiducia del consiglio di amministrazione".



Le critiche al piano proposto da Verdelli - Il piano per l'informazione Rai era stato oggetto di discussione del consiglio di amministrazione informale Rai a Viale Mazzini. Il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto ha raccolto le indicazioni dei consiglieri e annunciato che aveva intenzione di proporre uno schema di discussione che avrebbe dovuto portare all'approvazione delle linee guida nelle prossime settimane. Ma la decisione di Verdelli spiazza tutti. Al direttore per l'Offerta informativa erano stati contestati il trasferimento delle redazione del Tg2 a Milano e la formazione di macroregioni, ma alcune perplessità erano giunte anche sull'integrazione tra Rainews e Tgr.



Usigrai: "Vertice ha fallito, non basta l'addio di Verdelli" - "Il fallimento di questo vertice non si può esaurire nelle dimissioni del direttore editoriale, Carlo Verdelli", tuona l'esecutivo Usigrai. "La creazione della nuova struttura è la principale, e nei fatti unica, scelta dell'attuale vertice sull'informazione. Questa vicenda non può chiudersi qui".



La nota di Viale Mazzini - "Rai - si legge nella nota diffusa da Viale Mazzini - ha preso atto questa sera della volontà espressa dal Direttore editoriale per l'Offerta informativa Carlo Verdelli di rassegnare le sue dimissioni irrevocabili. Rai si rammarica della scelta e ringrazia sentitamente Verdelli per la preziosa attività svolta in questo anno di lavoro nel quale ha coordinato l'attività informativa del Servizio pubblico. Il Direttore Generale Antonio Campo Dall'Orto, in particolare, lo ringrazia per aver saputo gestire con grande capacità, scrupolo e professionalità i numerosi momenti di emergenza informativa in cui la Rai, i suoi canali e i suoi giornalisti sono sempre riusciti a offrire agli italiani un'informazione puntuale, coordinata e pluralista". L'azienda "ribadisce che la proposta di Piano per l'informazione redatta dal Direttore Verdelli e dalla sua struttura resterà come una preziosa base da cui far proseguire il confronto necessario al varo del Piano finale per l'Informazione su cui tutto il Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale - conclude la nota - sono da mesi impegnati".