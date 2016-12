Olimpiadi,Malagò: "Per Roma 2024 spesi 13 milioni, ora tutto finito"

"E' tutto finito, non può più cambiare niente, siamo arrivati al fine corsa". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo ha ribadito, aggiungendo: "Sono stati spesi quasi 13 milioni di euro, ovviamente non recuperabili, per la candidatura. Che si è interrotta questa settimana. Esisteva un piano B, portare avanti la candidatura a prescindere dal Comune, ma l'abbiamo scartata. Ho sperato fino all'ultimo. Non ho pianto, ma mi sono commosso".