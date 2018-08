Nave Diciotti, Matteo Salvini: "I minori possono scendere"

"I 29 bambini a bordo della Diciotti scendano". Lo ha detto Matteo Salvini. "Faccio un passo oltre, nonostante l'Europa vigliacca dorma - ha aggiunto il ministro dell'Interno - Possono scendere adesso, l'Italia è un Paese col cuore grande però per i 20enni/30enni robusti e vaccinati basta, finito". Salvini ha poi ribadito che "per i bambini non c'è nessun problema, però basta: se arrivi senza diritti o documenti qui non entri".