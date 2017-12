27 novembre 2017 12:10 Manovra, arrivano 60 milioni in 3 anni per assistere in casa i malati gravi Intesa raggiunta anche sul bonus bebè, rifinanziato fino al 2020

Novità in arrivo per la manovra. Nasce un fondo per il sostegno dei "caregiver" familiari, di chi si prende cioè cura di un familiare non autosufficiente o non in grado di badare a se stesso. La Commissione Bilancio del Senato ha dato via libera all'unanimità all'emendamento (a prima firma Laura Bignami, ma poi sottoscritto da tutti i gruppi e da centinaia di senatori singolarmente) che stanzia 60 milioni di euro in tre anni, 20 milioni per 2018, 2019 e 2020 per "la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare".

I caregiver: chi sono?I fondi ci sono, la legge non ancora. Ma il riconoscimento dei "caregiver", le persone che assistono gratuitamente i propri familiari con handicap gravissimi, è cosa fatta e presto le risorse, ora stanziate in legge di Bilancio, potranno servire a garantire maggiori tutele a chi si trova ad accudire un familiare non più in grado di farlo da sé. Sarà, dunque, prima una legge e poi il decreto ministeriale attuativo del ministero del Lavoro, da emanare in tre mesi, a definire l'utilizzo delle risorse. L'obiettivo è quello di favorire i caregiver viste le difficoltà che le assenze per la cura del familiari possono provocare al lavoro e per i contributi ai fini pensionistici. Il Ddl ipotizza allora di incentivare i datori di lavoro per la collocazione e la ricollocazione di persone impegnate nell'assistenza, prevedendo anche forme di telelavoro e smartworking.

Le altre novitàArriva anche lo sconto fiscale per tutelare le librerie, con credito di imposta su Imu, Tasi, Tari e sull'eventuale affitto. Inoltre, l'Autorità per l'energia avrà d'ora in poi competenze anche sul ciclo dei rifiuti. L'esame della manovra in Aula al Senato slitta a mercoledì. Intanto, per l'Antitrust la tassa sugli airbnb rischia di danneggiare gli utenti. L'Autorità boccia anche l'equo compenso.

Al Senato 60 milioni per il superticketRaggiunta l'intesa fra governo e maggioranza sull'alleggerimento del superticket sanitario in Manovra. La soluzione prevede "la riduzione dell'incidenza aumentando le fasce di esenzione a favore delle categorie più deboli". Lo ha detto Giorgio Santini (Pd), aggiungendo che l'emendamento prevede "un fondo con una dotazione iniziale di 60 milioni che potrà essere incrementata nel passaggio alla Camera". La Manovra approda mercoledì in aula al Senato.