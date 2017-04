M5s, Nuti-Di Vita-Mannino a Grillo: "Mai attaccato i magistrati"

Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino, i tre deputati sospesi dal M5s per il caso firme false, replicano alle nuove accuse mosse da Beppe Grillo nei loro confronti. "Noi - scrivono in un post su Facebook - non abbiamo rilasciato dichiarazioni contro la magistratura, anzi tutt'altro, né contro il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Palermo. Se circolano dichiarazioni in tal senso attribuite a noi, sono da ritenersi non veritiere".