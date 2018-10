M5s, il simbolo (anche) a Casaleggio: concesso l'uso a Rousseau

7 ottobre 2018 16:54 M5s, il simbolo (anche) a Casaleggio: concesso lʼuso a Rousseau La svolta sarebbe presente nella nota integrativa al rendiconto 2017, ma il Movimento precisa in un comunicato: utilizzato solo per poter legalmente vendere i gadget, non cʼentra con quello in Parlamento

Svolta all'interno dei Cinquestelle: il simbolo del Movimento, caratterizzato da un cerchio che contiene la scritta nera "Movimento", su sfondo bianco, la lettera "V" colorata di rosso e cinque stelle a cinque punte di colore giallo, aggiornato in occasione delle politiche del 4 marzo con la scritta IlBlogDelleStelle.it, è passato anche nelle mani di Davide Casaleggio. Lo rivela il sito di AdnKronos. La donazione da parte dell'Associazione Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è stata sancita nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell'associazione stessa. Il simbolo, dunque, "è stato dato in uso gratuito all'Associazione Rousseau", la no-profit guidata proprio da Casaleggio che gestisce la piattaforma web del M5s, come si legge nel documento. Ma il M5s precisa: "L'uso del simbolo concesso solo per poter legalmente vendere i gadget".

La nota del M5s. "Il simbolo del Movimento 5 Stelle utilizzato dall'Associazione Rousseau non è quello utilizzato dall'Associazione Movimento 5 Stelle in Parlamento per questa legislatura ed è stato utilizzato in passato solo per poter legalmente vendere i gadget con il simbolo, unico motivo per cui ne è stato concesso l'uso". Così un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento. "I giornali prendono per oro colato la dichiarazione di un avvocato che sta intentando decine di cause contro il MoVimento e ha estrapolato qualche numero dal bilancio (pubblico da mesi) dello scorso anno dell'associazione - prosegue la nota - . Dei giornalisti dovrebbero verificare meglio le fonti e le notizie prima di pubblicare, anziché ricercare il solo titolo a effetto. Infatti la partecipazione del Movimento alle elezioni, passate e future, nulla c'entra con questa vicenda".