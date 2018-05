M5s, Di Maio: "Un contratto di governo in 10 punti da proporre a Lega e Pd"

In attesa delle decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , Luigi Di Maio pubblica, sul Blog delle Stelle, per la prima volta il contratto di governo. Si tratta del risultato del lavoro di un comitato scientifico approntato per studiare le convergenze programmatiche tra il Movimento 5 Stelle e i due partiti con cui è ritenuto possibile un accordo, ovvero Lega o Pd . La prima stesura prevede dieci punti con le "prime indicazioni".

"Il contratto prevede naturalmente dei vincoli politici per impedire ad una delle parti contraenti di ignorare l'accordo mettendo a rischio la tenuta del governo", ha precisato il candidato premier 5 Stelle. Nel documento si parla inoltre di "un comitato di conciliazione nominato dalle parti con lo scopo di ricomporre le eventuali divergenze e una verifica sull'avanzamento dei lavori a metà della legislatura appena iniziata, così da garantire ai cittadini piena trasparenza sull'azione di governo".



"Con questo prima stesura del contratto abbiamo compiuto un passo importantissimo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito democratico - ha proseguito Di Maio -. Siamo impazienti di approfondire, con la forza politica che accetterà di sedersi al tavolo con noi, i termini del contratto di governo e i dieci punti politici, così da iniziare a lavorare al più presto per riportare l'Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni".