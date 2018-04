"Di fronte a questa nostra forte dimostrazione di responsabilità - ha proseguito il leader di Forza Italia in una intervista al Corriere della Sera - abbiamo ricevuto veti e insulti che sono inaccettabili. Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere dei 5 Stelle, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro".



"Matteo Salvini finora si è comportato con correttezza nei nostri confronti. Credo che l'accusa di distruggere fosse obbiettivamente rivolta ad altri, non a noi. D'altronde il leader della Lega rappresenta una coalizione del 37%, non vedo che interesse avrebbe a rinunciare a questo per fare il partner di minoranza dei 5 Stelle", dice ancora Berlusconi.



"Sono certissimo, anche dai contatti avuti in queste ore, che continuerà a parlare e ad operare in nome dell'intero centrodestra". "Non stiamo cercando - fa sapere Berlusconi - un'interlocuzione politica col Pd, nè ci sono segnali da parte loro". Tornare a votare, "se non si trova nessuna soluzione - osserva -, mi sembra inevitabile. Peroò sarebbe un peccato".



Salvini: "Sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia" - "Oggi pizza! Buona domenica amici, sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia. Andiamo a governare". Lo ha scritto su Twitter il segretario federale della Lega Matteo Salvini. E in un tweet precedente aveva scritto: "Voglia di aria nuova e pulita, voglia di futuro, voglia di combattere per ricostruire".