Legge elettorale, Brunetta: Forza Italia è pronta a sostenere il Rosatellum 2.0

Secondo Brunetta, il Rosatellum 2.0 è un "utile compromesso". "Noi - ha detto - pensiamo che la legge elettorale debba essere fatta in Parlamento, con il maggior consenso possibile e che debba scontentare un po' tutti. Noi siamo pronti a sostenere questa proposta, naturalmente con le nostre indicazioni. Non ci rassegniamo al Consultellum".



Per quanto riguarda il no del Movimento 5 Stelle, ha affermato: "Se il M5s vuole la solitudine, deve pagare qualche prezzo". Con questa legge, tra l'altro, per Brunetta, il centrodestra potrebbe vincere. "Se il vento continua a spirare come negli ultimi mesi - ha rilevato - il centrodestra vince in maniera netta nel proporzionale e nel maggioritario".



Cosa prevede la legge elettorale - Nella relazione tecnica del Rosatellum bis si legge che "i partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali". Il testo dispone inoltre un massimo di tre pluricandidature nel proporzionale: "Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre".



Di Maio: "Inciucio di Pd e Forza Italia contro il M5s" - "Stanno facendo una legge elettorale per fermare il M5s, in cui Forza Italia e Pd si trovano perché stanno facendo un grande inciucio per arginare il nostro Movimento", ha affermato il deputato pentastellato Luigi di Maio. "Se prendi il 30% dei voti rischi di ottenere solo il 15% dei seggi. E' un meccanismo collaudato per fermarci. Siamo ancora una volta di fronte al partito unico che si organizza contro di noi, perché ha paura. Con questa legge stanno cercando di fare perdere chi vince e vincere chi perde. Si mettono insieme per toglierci i voti".



Orlando: "Spero aumenti la quota di maggioritario" - "Certo non è questa la legge che vorrei, spero si migliori la quota di maggioritario ma meglio della legge attuale è meglio quasi tutto perché il Consultellum ha elementi criminogeni, costi abnormi per la corsa al Senato e alla Camera tutti i partiti eleggeranno solo i capilista bloccati al di là delle preferenze che prendono i candidati". E' quanto ha dichiarato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aggiungendo: "Comunque se Forza Italia apre è difficile non andare a vedere le carte di tutti, ognuno risponderà al Capo dello Stato".



Mdp: "Pd e Forza Italia vogliono nominare i deputati" - "C'è un desiderio irresistibile del Pd, di Forza Italia e di altri partiti di nominare i deputati", ha invece dichiarato Arturo Scotto (Mdp). "Vorremmo vedere i testi - ha aggiunto - perché per il momento siamo al caro amico. Quel che emerge è che con questa legge i nominati sarebbero 700 su 1.045. Dopo la grande abbuffata dell'Italicum c'è ancora la scelta di un Parlamento di fedelissimi. E allo stesso tempo questa legge non garantisce la governabilità".



Salvini: "Pronti a votare Rosatellum settimana prossima" - A margine di un presidio della Lega a Fontanella, in provincia di Bergamo, Matteo Salvini ha commentato così la nuova legge elettorale: "Rosatellum Bis? Ne abbiamo sentite tante. Ma se la settimana prossima si porta in discussione questa legge elettorale i voti della Lega ci sono già la settimana prossima".



Civati: "E' come il Porcellum, fronte comune a sinistra" - "Se non fosse una questione seria, che riguarda il modo con cui i cittadini scelgono i loro rappresentanti, ci sarebbe da ridere. La bozza di legge elettorale, ribattezzata Rosatellum 2.0 per dare un senso di freschezza, è solo la riproposizione di un desiderio inconfessabile: i leader di partito vogliono un Parlamento di fedelissimi, eliminando le preferenze e cosi' la possibilita' di scelta degli elettori". Così il deputato e segretario di Possibile, Pippo Civati, ha commentato la nuova legge elettorale.