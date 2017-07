Forza Italia, Toti: "No al proporzionale, non si può governare con Renzi"

"Non ho mai nascosto che il sistema proporzionale non mi convince: non avrebbe i numeri per dare un governo e costruirebbe un pacchetto perfetto per quell'antipolitica alimentata da una politica che non sa dare risposte". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (Forza Italia), aggiungendo: "Non ho niente contro Renzi e il Pd. Posso capire chi la pensa diversamente da me, ma non posso farci un governo insieme".