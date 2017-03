Jobs Act, addio ai voucher: la commissione ha dato l'ok all'emendamento Pd

Addio voucher: la commissione Lavoro della Camera ha approvato l'eliminazione dei buoni lavoro, votando a favore dell'emendamento Pd che abroga gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act. L'emendamento prevede anche un periodo transitorio - fino al 31 dicembre 2017 - in cui si potranno continuare ad utilizzare quelli già acquistati. Il governo, nel Cdm di venerdì, tradurrà in decreto la modifica votata in commissione.

Patrizia Maestri (Pd), relatrice della proposta di legge sui voucher, spiega che "ci sarà un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzarli a chi li ha gia' acquistati. L'abrogazione è un risultato inatteso ma positivo, speriamo però che il governo non li faccia poi rientrare sotto altre forme".



Positivo anche il commento del segretario generale della Fiom-Cgil, Maurizio Landini, secondo il quale "se si va verso l'abrogazione dei voucher è quello che chiedevamo", quindi "vuol dire che abbiamo fatto proprio bene a raccogliere le firme e a fare il referendum".



Non mancano però i contrari: il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd, ha sottolineato per esempio che abolire i voucher "vuol dire buttare l'acqua sporca con tutto il bambino. La Coldiretti dice che l'abolizione sarebbe deleteria per l'agricoltura; modificare invece sarebbe la strada migliore, riducendo i voucher ai lavori davvero saltuari".



E anche per Maurizio Sacconi (Ncd), presidente della Commissione lavoro del Senato, "l'idea di cancellare i voucher dopo averne ampliato il campo di applicazione è espressione di una linea oscillante tra timide aperture alla realtà delle cose e repentini ritorni alle battaglie squisitamente simboliche. Nel migliore dei casi, un passo avanti e due indietro".