Ilva, Emiliano: "Il governo sta provocando danni gravissimi"

"Tutta l'Italia deve sapere che questo governo non solo non ha fatto nulla per l'Ilva, ma sta anche provocando danni gravissimi a tutta la vicenda". A sostenerlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale sottolinea comunque che l'esecutivo "non è quello che deve dire l'ultima parola su tutta la vicenda. Perchè è un governo ormai con Camere sciolte e con elezioni già indette".