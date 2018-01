Giornata della memoria, post shock del sindaco leghista. Chieste le dimissioni

Il post relativo al giorno della memoria, per chi non è "amico" del sindaco su Facebook, non è visibile, mentre sono pubblici i post su iniziative contro lo Ius Soli o un post del novembre 2017: "Tutti a far colazione al bar dell'ospedale di Legnano! Dux lux" con una mano che ricorda il saluto fascista.



E' infine dell'ottobre 2016 una sua invettiva contro chi salva i migranti, sempre su Fb: "Ma tutti i bravi cristiani, cattolici, uomini di Caritas e donne dalla profonda Fede... ma dove (...) siete???? Uscite dai vostri confessionali e pigliatevi un paio di extracomunitari clandestini. Così. Per amore della diversità che è arricchimento. Per compiere la parola di Dio. Per dimostrare che non siete solo capaci a strapparvi le vesti come farisei quando noi razzisti parliamo di lanciafiamme".



Salvini: "Ha scritto una sciocchezza" - Secondo il leader della Lega, Matteo Salvini il sindaco di Gazzada Schianno "ha scritto una sciocchezza. Quando ci sono di mezzo milioni di morti, bisogna pregare". Intervistato a Rtl 102.5, Salvini ha precisato: "Secondo me, il problema dell'Italia intera è il fondamentalismo islamico, non il fascismo o il comunismo", ha concluso ribadendo la sua posizione di chiusura "a nuovi centri islamici in Italia".