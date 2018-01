Davanti all'orrore dell'Olocausto le parole hanno rivelato tutta la loro insufficienza a rappresentare la cattiveria di cui l'animo umano è stato capace; le parole tuttavia, restano l'unica arma, con la quale chi non ha visto con i propri occhi può conoscere quanto successo ed evitare che possa ripetersi. Tgcom24 partecipa alla Giornata della Memoria raccogliendo le testimonianze di quanti hanno vissuto in prima persona l'esperienza della detenzione nei campi di concentramento o hanno salvato dalla deportazione decine di ebrei: dalla neo nominata senatrice a vita Liliana Segre allo scrittore Primo Levi, dalle sorelle Tatiana e Andra Bucci all'imprenditore Giorgio Perlasca che a rischio della propria vita, nascose oltre cinquemila ebrei ungheresi. ​ Attraverso il loro racconto, ciascuno di noi viene investito di un compito fondamentale: fare in modo che nel libro della Storia con la S maiuscola non venga mai più scritta una pagina simile.