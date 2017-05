Difesa, Pinotti: "Valutiamo un servizio civile obbligatorio, allargato a tutti"

La riproposizione di una qualche forma di servizio civile obbligatorio, declinato in termini di utilizzo dei giovani in ambiti di sicurezza sociale, "non è un dibattito obsoleto". Lo sostiene il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, sottolineando che il tema in Europa "si è riaperto non solo in Svezia ma anche in Francia, dove, alle ultime presidenziali, l'argomento è stato toccato da molti candidati, compreso Macron".