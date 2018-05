Di Maio: "Le risorse per il governo ci sono, le chiederemo alla Ue"

"Qualcuno fa il conto della serva sul nostro programma e chiede dove sono le entrate. Sono nei margini in Ue che dobbiamo andarci a riprendere per poter spendere soldi. E a giugno c'è la programmazione bilancio Ue per i prossimi 7 anni, lì ci sono i fondi che dobbiamo andarci a riprendere". Lo afferma Luigi Di Maio in un video su Facebook rispondendo a Carlo Cottarelli che aveva stimato in 100 miliardi di euro le coperture necessarie al programma.