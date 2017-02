Di Maio: abolire per legge i vitalizi ai politici, "Un privilegio medievale"

"Se a settembre dovesse scattare questa pensione (dei parlamentari, ndr), allora sarebbe l'Armageddon dei partiti e lo verrebbero a celebrare migliaia di persone in piazza", è la minacciosa previsione di Di Maio. I 5 stelle propongono invece che i contributi versati dai parlamentari in carica vadano a confluire nelle casse della previdenza pubblica e valgano per il conseguimento della pensione "con le stesse regole che normano la vita dei cittadini che vivono fuori dai palazzi".



Martedì, hanno annunciato Di Maio Fraccaro e Bottici, "andremo dalla presidente della Camera (Laura Boldrini, ndr) e dal presidente Grasso e chiederemo di convocare un ufficio di presidenza ad hoc per abolire questo privilegio. Se ciò non avverrà, ci torneremo ogni giorno con un pensionato di questo paese e gli diremo di chiedere che questo odioso privilegio abbia fine".