Tunisia, Meloni: l'Italia può fare di più sulla migrazione legale

"Sono contenta di essere qui ancora una volta, questa è la mia quarta visita da in un anno circa, a conferma del nuovo rapporto che con Saied abbiamo instaurato tra due nazioni, Italia e Tunisia, che sono già storicamente molto amiche e molto legate. È un rapporto che si è rafforzato anche attraverso la relazione personale tra me e Saied, ed è anche un rapporto che si basa su approccio completamente nuovo, da pari a pari, che muove dal reciproco interesse delle nostre nazioni", ha quindi dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il Piano Mattei

"E' sulla base di questo approccio - ha spiegato il premier - che sono qui insieme a una folta delegazione del governo italiano (la delegazione è composta tra gli altri dal ministro Piantedosi, dal ministro Bernini e dal viceministro Cirielli, ndr) per siglare con la Tunisia alcuni importanti accordi che raccontano come questa relazione bilaterale sia chiaramente politica ma anche fatta di passi molto concreti, di mattoni attraverso i quali costruire le nostre idee. E dimostra ancora una volta quanto la collaborazione con la Tunisia sia per l'Italia assolutamente una priorità da molti punti di vista ed è anche un tassello del lavoro che l'Italia sta portando avanti con il Piano Mattei per costruire con le nazioni del continente africano una cooperazione su base paritaria e finalmente vantaggiosa per tutti. È un nuovo approccio al quale abbiamo dato vita e sul quale stiamo lavorando anche a livello di Ue".