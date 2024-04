Diffamazione, Bongiorno: "Maggioranza unita, niente carcere ai giornalisti"

Attenzione a titoli e rettifiche

"È stata una riunione che è durata una mezz'oretta in cui i rappresentanti dei partiti hanno illustrato eventuali correzioni che si intendono apportare al testo. Focalizzeremo l'attenzione non su sanzioni detentive, ma su meccanismi che consentano di rispettare la legge, in particolare sui titoli, perché ricordiamo che a volte i titoli uccidono, e sulle rettifiche". Giulia Bongiorno, ha dunque ribadito che nel centrodestra "non ci sono divisioni, fratture o litigi" sul tema e che "tecnicamente l'esame del testo" sulla diffamazione, a prima firma Alberto Balboni (FDI), che "era previsto per domani" in Commissione, visto "che il governo deve dare ancora i pareri sugli emendamenti" è quasi sicuro "che slitterà".