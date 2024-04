Diffamazione, Berrino (FdI): ritiro emendamenti, ora avanti veloci

Il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino ha ritirato gli emendamenti presentati al ddl sulla diffamazione dopo le polemiche degli ultimi giorni.

"FdI ha presentato un ddl per eliminare la pena detentiva per il reato di diffamazione per garantire maggiormente la libertà di stampa - ha spiegato il senatore -. In linea con la sentenza della Consulta, avevo presentato due emendamenti per garantire la piena tutela delle persone offese da meccanismi di 'macchina del fango'. La necessità di procedere con celerità all'approvazione del ddl mi ha convinto a ritirare gli emendamenti che, in ogni caso, alleggerivano sensibilmente le pene attualmente previste".