17 aprile 2024 18:13

Roma, la protesta degli studenti dopo gli scontri alla Sapienza

Continuano le proteste degli studenti a Roma. Dopo gli scontri alla Sapienza, alcuni collettivi si sono riuniti davanti al Tribunale prima che iniziassero i processi per direttissima di due giovani che erano stati fermati durante una manifestazione pro Palestina. In particolare i ragazzi protestavano contro la decisione del Senato accademico di non interrompere la collaborazione con gli atenei israeliani