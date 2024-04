17 aprile 2024 17:07

"Dove andate oh?": Beppe Grillo alla platea che se ne va durante il suo discorso

Beppe Grillo è intervenuto al convegno sul reddito universale organizzato dal M5s a Bruxelles. A un certo punto del suo discorso, però, in molti si sono alzati per andare via. "Dove andate oh? Ho finito", ha detto Grillo. Ma molte persone avevano un aereo da prendere e così l'intervento è finito tra ironia, applausi e risate