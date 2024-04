La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 195.

Sette civili, tra cui tre bambini, sono stati uccisi in raid israeliani su Rafah, nel sud della Striscia. Per Hamas l'attacco iraniano con droni, neutralizzato da Iron Dome e jet alleati, è "una reazione legittima al raid israeliano sul consolato". Israele specifica che non ci saranno pericoli per i Paesi arabi, col premier Netanyahu che conferma che lo Stato ebraico "deciderà la risposta all'Iran in autonomia". Intanto Teheran evacua del tutto alcune sue basi in Siria e lancia un duro avvertimento: "I sionisti farebbero meglio a comportarsi razionalmente, perché se dovessero intraprendere un'azione militare contro l'Iran, siamo pronti a usare un'arma mai utilizzata prima". Gli Usa impongono nuove sanzioni contro Teheran. Anche al G7 si va verso analoghi provvedimenti contro l'Iran.