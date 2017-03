Def, il premier Gentiloni: "Non deprimerà ma incoraggerà la crescita"

"Il fondo per il terremoto non incide sull'indebitamento netto e farà parte di un decreto che ho volutamente definito correttivo ma anche di sostegno alla crescita, il Dec, perchè sin dal primo momento il governo ha parlato di un'operazione non di depressione dei segnali di crescita ma di incoraggiamento". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi. Per il terremoto "stanzieremo almeno 1 miliardo all'anno e per 3 anni", ha aggiunto.